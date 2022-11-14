فرنسا تستبعد لاعبًا من قائمتها لكأس العالم وتعلن البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد بريسنل كيمبيمبيه، مدافع باريس سان جيرمان، من قائمة الديوك التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2022، لعدم الجاهزية.

وذكر الاتحاد الفرنسي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت صباح اليوم الإثنين أن كيمبيمبيه، صاحب الـ27 عامًا، لم يتعافَ من الإصابة التي كان يعاني منها، وكشف عن عدم جاهزيته للمشاركة مع الفريق في البطولة.

وأضاف البيان أن قرار استبعاد كيمبيمبيه اتخذ بعد مشاورات مع اللاعب وطبيب المنتخب.

وشارك المدافع في آخر ربع ساعة من مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد أوكسير في الدوري الفرنسي، أمس الأحد.

وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن ديشامب استدعى أكسيل ديساسي، مدافع موناكو، صاحب الـ24 عامًا، بدلًا من كيمبيمبيه في القائمة.

ولم يلعب ديساسي أي مباراة دولية من قبل مع منتخب فرنسا.

ويلعب منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022 المقرر انطلاقه في قطر الأحد المقبل، إلى جانب منتخبات تونس، وأستراليا، والدنمارك.

ويفتتح حامل اللقب مشواره في البطولة بملاقاة أستراليا يوم 22 نوفمبر الجاري على ستاد الجنوب.