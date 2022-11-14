بعد 12 عاما.. الحضري يزيح حارس تونس من قائمة عربية خاصة في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

نجح عصام الحضري في مونديال روسيا 2018، في إزاحة علي بومنيجل، حارس منتخب تونس، من صدارة قائمة عربية خاصة في تاريخ كأس العالم، استمر على رأسها، لمدة 12 عامًا.

الحارسان عصام الحضري وعلي بومنيجل، كلاهما نال شرف حراسة مرمى المنتخبين المصري والتونسي، على الترتيب، في نسخ مختلفة من كأس العالم.

واستطاع الحضري، بالمشاركة أساسيًا في مباراة مصر والسعودية، بالجولة الثالثة من مونديال 2018، أن يصبح أكبر لاعب سنًا، على الإطلاق، يشارك في مباراة بكأس العالم، عن عمر 45 عامًا و5 أشهر و10 أيام.

الحضري تفوق على كل اللاعبين حول العالم، بعدما كان الرقم القياسي مسجلًا باسم الحارس الكولومبي فريد موندراجون، الذي شارك في كأس العالم 2014، عن عمر 43 عامًا و3 أيام.

وبقي علي بومنيجل، الحارس الذي حمى عرين تونس في مونديال 2006، على رأس قائمة أكبر اللاعبين العرب سنًا مشاركة في كأس العالم، قبل معجزة الحضري، حيث كان في عمر 40 عامًا وشهرين و10 أيام.

ولن يتمكن أي لاعب عربي في نسخة 2022 من تحطيم رقم عصام الحضري، بعد إعلان قوائم تونس، السعودية، قطر والمغرب في كأس العالم.