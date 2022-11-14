أسامة حسني يرد على عبد الله السعيد: "عملت إيه بعد ما مشيت من الأهلي؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

رد أسامة حسني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على تصريحات اللاعب عبد الله السعيد، التي انتقد فيها إدارة النادي الأهلي، على خلفية الأزمة التي وقعت بينهما، عام 2018.

عبد الله السعيد البالغ من العمر 37 عامًا، غادر الأهلي في صيف 2018، قبل انضمامه إلى بيراميدز في يناير 2019.

وقال أسامة حسني، في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "النادي الأهلي لا يقف ضد مصلحة اللاعبين.. انظر إلى شيكابالا، وقع للأهلي ثم طلب العقود وحصل عليها، الأمر نفسه تكرر مع وائل القباني وحسني عبد ربه وغيرهما".

وأضاف في رسالة إلى عبد الله السعيد: "ماذا حققت بعد الرحيل عن الأهلي؟ نحن حققنا ما يقرب من 10 بطولات إلى جانب الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، مرتين".

وأتم حسني: "ما يهم في مسيرة اللاعب، البطولات التي حققها وليست الأرقام الفردية.. هل استطاع السعيد أن يحصل على أي بطولة بعد رحيله؟ (عايز تمشي، امشي) لكن بالطرق الشرعية.. ويظل الأهلي أكبر من أي لاعب".

يشار إلى أن عبد الله السعيد، أدلى بعدد من التصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، بشأن طريقة رحيله عن الأهلي، موضحًا أن توقيعه لصالح الزمالك، ما أزعج المسئولين، الذي حاولوا، على حد قوله، تدمير مستقبله مع كرة القدم.