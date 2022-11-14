رسميًا.. منتخب فرنسا يكمل قائمته لكأس العالم بضم لاعب جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استدعاء ماركوس تورام، مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ، للمشاركة مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2022 المقرر انطلاقها في قطر الأحد المقبل.

وذكر الاتحاد الفرنسي للعبة عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت صباح اليوم الإثنين أن تورام "سيكمل قائمة المنتخب" للمشاركة في كأس العالم.

وأضاف أن اللوائح تسمح لديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي باستكمال قائمته للمونديال.

وسينضم تورام إلى زملائه في معسكر منتخب فرنسا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان ديشامب قرر الإعلان عن ضم 25 لاعبًا فقط، رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يسمح بتواجد 26 لاعبًا في قائمة كل منتخب مشارك.

ويبدو أن ديشامب غيّر رأيه، وقرر استدعاء لاعب آخر، علمًا بأن اليوم هو آخر موعد لإرسال القوائم النهائية.

ولعب تورام مع بوروسيا مونشنجلادباخ منذ بداية الموسم 17 مباراة في كل البطولات، سجل 13 هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

تورام، البالغ من العمر 25 عامًا، لعب مع منتخب فرنسا في 4 مباريات، بإجمالي دقائق لعب 206، لكنه لم يوقع بعد على أول أهدافه الدولية.

وسيجوار تورام عددًا من المهاجمين الكبار في منتخب فرنسا خلال البطولة، وهم كريم بنزيما، كينجسلي كومان، عثمان ديمبلي، أوليفييه جيرو، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي، كريستوفر نكوكو.

ويلعب منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة في كأس العالم، والتي تضم إلى جواره منتخبات أستراليا، والدنمارك، وتونس.

ويفتتح حامل اللقب مشواره في البطولة بملاقاة أستراليا يوم 22 نوفمبر الجاري على ستاد الجنوب.