مدرب مارسيليا يعلق على إصابة أمين حارث قبل المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أكد إيجور تودور، مدرب أولمبيك مارسيليا، أن الإصابة التي تعرض لها أمين حارث، نجم المنتخب المغربي، في مباراة موناكو "خطيرة"، وقد تبعده عن كأس العالم.

وتعرض أمين حارث لإصابة في الركبة خلال المباراة الأخيرة لفريق مارسيليا قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، وهو ما يثيرالشكوك بشكل كبير حول مشاركته مع المنتخب بالمونديال.

وخرج حارث، لاعب خط وسط شالكه الألماني السابق، مصابا خلال المباراة التي انتهت بفوز مارسيليا على مضيفه موناكو 3 / 2 أمس الأحد ضمن المرحلة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي، إثر تلاحم مع أكسيل ديساسي في الدقيق 58 .

وعانى حارث، 25 عاما، الذي شارك في 16 مباراة دولية، من آلام في الركبة اليسرى، وينتظر الإعلان عن التشخيص النهائي للإصابة.

وقال تودور، في تصريح نقله موقع "البطولة المغربي"، "فقدت ابتسامتي بسبب حارث بعد خروجه مصابًا. إنه حظ سيء".

وأضاف "أنا حزين للغاية بعدما قيل لي إنها إصابة خطيرة. لا تبدو الأمور جيدة".

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الكرواتي، وصيف بطل النسخة الماضية، في 23 نوفمبر.

وبعدها يخوض المنتخب المغربي مباراتيه الأخريين في المجموعة السادسة أمام بلجيكا في 27 نوفمبر وكندا في الأول من ديسمبر.

وكان المنتخب المغربي قد شارك لأول مرة في المونديال عام 1970، ويتأهب حاليا للمشاركة السادسة له في النهائيات.