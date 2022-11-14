تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد زياد طارق ومحمد محمود، ثنائي الأهلي، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم الإثنين، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 5 أيام.

وشارك الثنائي في المران اليوم بعد موافقة مارسيل كولر المدير الفني على ذلك والذي عاد هو الآخر من بلاده بعد منتصف ليل أمس.

وأدي محمود متولي ومحمد عبدالمنعم لاعبا الفريق جلسة تأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض عبد المنعم جانبا من التدريبات الجري حول الملعب وتدريبات بدنية منفردة تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل، بينما اكتفى متولي بجلسة تدريبات في الجيم.

ويغيب عبد المنعم عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب خضوعه لجراحة الأنف، بينما يغيب متولي بعد تعرضه لإصابة عضلية في معسكر المنتخب الأخير.

وانتظم عمرو السولية لاعب وسط الفريق في مران الفريق الجماعي كاملا بعد ان تغيب الفترة الماضية بسبب إصابة عضلية قبل أن ينهي برنامجه التأهيلي والعلاجي وشارك قبل فترة الراحة في جزء من التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه غدا على فترتين بعد أن عاد للتدريبات اليوم بملعب مختار التتش.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها يوم 27 من الشهر الجاري.