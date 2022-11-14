مجاهد يعلق على رحيل كيروش وجلال عن منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

تحدث أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، صباح اليوم الإثنين، بشأن رأيه في رحيل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب منتخبنا، متطرقًا إلى إقالة إيهاب جلال، بعد 14 يومًا فقط من توليه المهمة الفنية.

أحمد مجاهد، تولى رئاسة اتحاد الكرة في مصر، في الفترة من ديسمبر 2020 إلى يناير 2022.

وأشار مجاهد، في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إلى أنه يشعر بالحزن الشديد، إثر عدم تأهل كل من مصر والجزائر إلى كأس العالم.

وأضاف: "في كل مناسبة أزور فيها قطر، أشعر بأن هناك تطور ملحوظ، خاصة على مستوى الملاعب الثمانية التي تستضيف منافسات كأس العالم.. الملاعب (تحفة) سواء من الناحية الفنية والهندسية".

وعاد أحمد مجاهد إلى الحديث عن كارلوس كيروش: "أكبر خطأ هو عدم التمسك به.. لم أر في حياتي مدربًا يهتم بالتفاصيل مثله، تعلمنا منه مفاهيمًا جديدة في كرة القدم، وعدنا معه إلى الواجهة مجددًا سواء في كأس العرب أو في أمم أفريقيا".

وعن إقالة إيهاب جلال من منصبه، أتم مجاهد: "لم أشاهد في الكرة المصرية منذ 100 عام، مدربًا يبقى لمدة 14 يومًا فقط.. بعد مدرب عالمي مثل كيروش، عدنا إلى خيار المدرب المحلي، لذا كانت المهمة صعبة، وكان يجب أن يحصل على دعم ومساعدة أكبر".

يذكر أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، يتولى حاليًا تدريب الفراعنة، حيث يستعد لخوض مباراة ودية ضد بلجيكا، الجمعة المقبل 18 نوفمبر.