كيروش يوجه رسالة حماسية للاعبي إيران قبل المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

وجه البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب إيران، رسالة حماسية للاعبي فريقه قبل أيام من خوض غمار منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويلعب منتخب إيران ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إنجلترا، والولايات المتحدة، وويلز.

ويفتتح منتخب إيران مبارياته ضد منتخب إنجلترا يوم الإثنين المقبل على ستاد خليفة الدولي.

وكتب كيروش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صباح اليوم الإثنين، "كل ما نقوم به هو أن نمنح الحلم فرصة (مقتبس من المؤلف الإنجليزي جون لينون)".

وأضاف "بصفتنا محترفين نمثل المنتخب الإيراني، كعاملين وبناة للفرح والسعادة والفخر، كل ما نقوم به هو الالتزام باللعب بشكل مميز من أجل الجماهير الإيرانيين، إلى المستقبل".

وكان كيروش فشل في قيادة إيران لاجتياز دور المجموعات من نسخة 2018، عندما وقع الفريق الآسيوي في مجموعة ضمت منتخبات إسبانيا، والبرتغال، والمغرب.

وخاض كيروش تجربة مع منتخب مصر، حيث تولى قيادة الفريق في الفترة من سبتمبر 2021 حتى مارس 2022.

وفشل كيروش في التأهل إلى كأس العالم 2022 مع الفراعنة، إذ خسر في الدور الفاصل على يد منتخب السنغال.