بسبب عبد الله السعيد .. رضا عبد العال يفتح النار على «الأهلي»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد رضا عبد العال خلال برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق أن التصريحات التي أدلى بها عبدالله السعيد لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء وتوقيعه لنادي الزمالك منطقية.

وقال رضا عبد العال :" الأهلي أخطأ بإعادة عبد الله السعيد بعد توقيعه للزمالك وكان لابد من الاستغناء عنه مهما كانت التضحيات من جانب القلعة الحمراء ".

وتابع رضا عبدالعال:" تصريحات عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز "منطقية" وكلها صحيحة وجاء الوقت المناسب للاعب للحديث في هذا الأمر بعد تعرضه للضغوط وقتها ".

أوضح رضا عبدالعال أن تعامل الأهلي مع ملف التجديد لـ عبدالله السعيد خاطئ من البداية.

وذلك بعد جلوس سيد عبدالحفيظ وعرض مبلغ أقل بكثير من إمكانيات اللاعب "7 ملايين جنيه" وإما الموافقة عليه أو الرحيل.

أشار عبدالعال في حديثه إلى امتلاك عبدالله السعيد كامل الحق في قضيته ضد النادي الأهلي.

لعدم شرعية امتلاك الأهلي لبند في عقد اللاعب يمنعه من اللعب في مصر إلا للأهلي.

الأهلي لو كان يبحث عن المبادئ

الأمر الذي نفاه عبدالعال، وأشار أن الأهلي لو كان يبحث عن المبادئ بصدق لكان أغلق صفحة السعيد بمجرد توقيع اللاعب للغريم التقليدي الزمالك.