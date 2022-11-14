شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يمنح فراس شواط مهلة أخيرة قبل فسخ العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، التونسى فراس شواط لاعب الفريق مهلة حتى نهاية نوفمبر الجارى لحل أزمته مع ناديه السابق الصفاقسى التونسى من أجل حل أزمة بطاقتة الدولية، وإلا فسخ التعاقد مع اللاعب إذا لم يستطع إنهاء هذه الأزمة.

وخاطب النادى الإسماعيلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لاستخراج بطاقة مؤقتة للاعب، بعدما رفض الصفاقسى التونسى إرسال البطاقة الدولية للاعب حتى يتسنى له المشاركة فى المباريات ولكن دون جدوى.

وانضم فراس شواط لصفوف الإسماعيلي هذا الصيف بعدما فسخ تعاقده مع الصفاقسي من جانب واحد، علمًا بأن اللاعب يرتبط بعقد مع النادي التونسى حتى 2024.

ويبلغ شواط من العمر 23 عاماً، وكان أحد أعضاء نسور قرطاج فى كأس الأمم الأفريقية والتى أقيمت فى مصر، وحقق فيها منتخب تونس المركز الرابع.

وسبق للمهاجم التونسى اللعب لنادى الصفاقسى وأبها السعودى، حيث خاض 81 مباراة، سجل 27 هدفاً وصنع 14 هدفاً آخر، وعلى الصعيد الدولى لعب لمنتخب تونس 10 مباريات، سجل خلالها هدفين.