شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مران صباحى بعد انتهاء راحة الـ5 أيام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جانباً من مران الفريق الصباحى باستاد مختار التتش، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 5 أيام فى فترة توقف الدورى الحالية.

ومن المقرر أن يقود كولر المران بعد عودته من سويسرا، حيث قضى إجازته هناك برفقة معاونيه، كما يغيب عن المران اليوم 5 لاعبين هم محمد الشناوى وأكرم توفيق وحمدى فتحى ومجدى أفشة وطاهر محمد طاهر لتواجدهم مع منتخب مصر الذى يستعد لمواجهة بلجيكا ودياً فى الكويت، بجانب غياب التونسى على معلول الموجود مع منتخب بلاده الذى يستعد للمشاركة فى كأس العالم بقطر 2022.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الأهلى لقياسات وزن قبل انطلاق المران الأول، كما يتسلم كولر تقريراً عن حالة 7 لاعبين مصابين قبل استئناف تدريبات المارد الأحمر، وهم أليو ديانج وعمرو السولية ومحمود متولى ومحمود كهربا ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة وعلى لطفى.

وستكون أول مباراة رسمية للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وتوقف الدورى المصرى فى الفترة الحالية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ بالإضافة لفترة التوقف الدولى التى تسبق كأس العالم 2022 والتى تستضيفها قطر، كما يخوض منتخبنا الوطنى مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى.