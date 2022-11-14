شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقى يترقب حسم مصيره مع المصرى قبل ميركاتو يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب كريم العراقي الظهير الأيمن للنادي المصري، حسم مصيره مع الفريق البورسعيدي، قبل موسم الانتقالات الشتوية المقرر له يناير المقبل، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يتيح له حق التفاوض مع أي نادي في يناير المقبل.

وبدأ كريم العراقي مسيرته الكروية مع النادي المصري، حيث شارك في 153 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى، وكان المصري بوابة كريم العراقي للتواجد في المنتخبات الوطنية، حيث كان من أبرز عناصر المنتخب الأولمبي في وقت سابق، كما أثيرت حوله الكثير من الأنباء عن اهتمام الأهلي والزمالك بالحصول على خدماته.

ويخوض النادي المصري اليوم الاثنين، رابع تجاربه الودية فى معسكره المقام حالياً بالقاهرة، عندما يلتقى فريق سيراميكا، فى اللقاء الودى الذي يجمع الفريقين استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام، كما يستعد النادي المصرى لمواجهة الزمالك فى ربع نهائي كأس مصر في اللقاء المقرر له 26 نوفمبر الجارى.

وخاض النادى المصرى 3 مباريات ودية خلال معسكره المقام حالياً بالقاهرة، خسر الأولى أمام فريق القناة بهدف نظيف، وفاز فى الثانية على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل مع حرس الحدود بدون أهداف.

وانتظم ثنائي النادي المصري، مروان حمدي ومحمود جاد، فى معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام، ومواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، وذلك بعد استبعادهما من القائمة النهائية لمنتخب الفراعنة، التي تستعد لمواجهة بلجيكا في اللقاء الودي المقرر له 18 نوفمبر الجاري.