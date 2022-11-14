شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تقفز للمركز الـ 50 فى التصنيف العالمى للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت ميار شريف لاعبة منتخب التنس 13 مركز في التصنيف العالمى للعبة، لتصل إلى المركز الـ 50 في التصنيف، وذلك بعد تتويجها ببطولة كولينا التي أقيمت في تشيلى، والتي يبلغ مجموع جوائزها 115 ألف دولار.

وتوجت ميار شريف لاعبة منتخب التنس بلقب بطولة كولينا، بعد التغلب على منافستها الأوكرانية كاترينا بايندل بنتيجة 2/1 .

وكانت ميار شريف نجحت فى التأهل إلى نهائي بطولة كولينا التي تقام في تشيلى وتختتم اليوم، بعد التغلب على منافستها لاعبة أمريكا كارولين دوليهايد بنتيجة 2/1 .

يذكر أن ميار شريف قد وصلت إلى النهائي بعد التغلب على كل من التشيلية فرناندا، والتشيكية بريندا في دورالـ 16، وفى ربع النهائي تغلبت على الأمريكية إيما نافارو، حتى التقت مع كارولين في نصف النهائي وتغلبت عليها أيضا، وحصلت على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.