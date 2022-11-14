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الامارات | بالفيديو.. ميسي يصل أبوظبي لمواجهة منتخب الإمارات

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل نجم سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي إلى أبوظبي، اليوم الإثنين، للانضمام إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني، استعداداً لمواجهة المنتخب الوطني على استاد محمد بن زايد 16 نوفمبر المقبل.

ووصل بصحبة ميسي إلى العاصمة الإماراتية، أنخيل دي ماريا، وليوناردو باريديس، استعداداً لنهائيات كأس العالم.

ويخوض "التانغو" منافسات المونديال في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات والمكسيك وبولندا، إذ يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة "الأخضر" في 22 نوفمبر المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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