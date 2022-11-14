شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش بزيمبابوى يشكر السفيرة المصرية بعد ختام بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اتحاد الاسكواش بدولة زيمبابوي رسالة شكر خاصة للسفيرة المصرية بدولة زيمبابوى، الدكتورة سلوى موافي، بعد مشاركتها فى تقديم جوائز بطولة أفريقيا للاسكواش، التى أقيمت فى زيمبابوي مؤخراً، بالمشاركة مع الدكتور لاكي مليلو رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة.

وحققت البعثة المصرية للاسكواش نتائج مميزة فى بطولة أفريقيا، التى أقيمت فى زيمبابوي بمشاركة 15 دولة أفريقية، وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وحصدت البعثة المصرية لقب الفرق على مستوى الرجال والسيدات وكذلك الألقاب الفردية، لتحقق العلامة الكاملة.

وكان منتخب مصر للسيدات، وكذلك الرجال، قد حققا بطولة أفريقيا، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب جنوب أفريقيا للرجال وكذلك السيدات، بنفس النتيجة، شوطين مقابل شوط.

كما توجت منة وليد ببطولة أفريقيا بالمنافسات الفردية بعد الفوز في النهائي على مواطنتها كنزي أيمن بنتيجة 3/2، فيما توج ياسين الشافعي بلقب الرجال بعد الفوز على مواطنه خالد لبيب بنتيجة 3/1.