شكرا لقرائتكم خبر عن جنش ينتظم فى مران فيوتشر بعد العودة من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق فيوتشر، فى تدريبات الفريق اليوم، بعد عودته من المملكة العربية السعودية، وحصل جنش على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر للسفر إلى السعودية وأداء مناسك العمرة.

ويعيش جنش حالة من التألق منذ انطلاق الموسم الجاري، خاصة بعدما حسم مصيره واستقر فى ناديه الحالي بعد انتهاء ارتباطه بنادي الزمالك، ليسخر كامل تركيزه على استعادة مستواه وإثبات جدارته فى حماية عرين فريقه.

ونجح جنش مؤخراً فى قيادة فيوتشر للتأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعدما تألق في التصدي لـ 3 ركلات جزاء أمام فريق أول أغسطس، ليفوز فيوتشر بنتيجة 3/2 ويتأهل إلى المجموعات، وكانت مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ 32 التكميلي قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1/1 بين الفريقين.

تألق جنش لم يتوقف على بطولة الكونفدرالية فقط، بل يعد الحارس المخضرم، هو الحارس الوحيد في مسابقة الدوري العام، الذي لم تستقبل شباكه أي أهداف حتى الآن، حيث تولى حماية عرين فريقه في أول مباراتين بالدوري، فاز في الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، ثم تعادل في الثانية مع المقاولون العرب سلبياً.