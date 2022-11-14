شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يمنح لاعبيه راحة سلبية اليوم بعد انتهاء الوديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الإسباني خوان جاريدو، منح لاعبيه راحة سلبية اليوم، الاثنين، من التدريبات الجماعية. وفضل مدرب الدراويش منح لاعبيه راحة 24 ساعة من التدريبات من أجل التقاط الأنفاس وتجنب تعرضهم للإرهاق.

وكان الدراويش قد خاض مباراتين فى الوقت الحالي، فاز على أبو حماد بنصف دستة أهداف مقابل هدفًا مساء السبت قبل أن يواصل انتصاراته الودية مساء أمس الاحد على فريق الشباب بالنادي مواليد 2001 برباعية نظيفة.

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية في رابع جولات بطولة الدوري المحلي.