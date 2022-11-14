شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتوج ببطولة كولينا للتنس فى تشيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت ميار شريف لاعبة منتخب التنس بلقب بطولة كولينا التى تقام بتشيلى، بعد التغلب على منافستها الأوكرانية كاترينا بايندل بنتيجة 2/1 .

وكانت ميار شريف نجحت فى التأهل إلى نهائي بطولة كولينا التي تقام في تشيلى، بعد التغلب على منافستها لاعبة أمريكا كارولين دوليهايد بنتيجة 2/1 .

وكانت ميار شريف قد وصلت إلى النهائي بعد التغلب على كل من التشيلية فرناندا، والتشيكية بريندا في دورالـ 16، وفى ربع النهائي تغلبت على الأمريكية إيما نافارو، حتى التقت مع كارولين في نصف النهائي وتغلبت عليها أيضا، وحصلت على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.