شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. عماد متعب يقود مصر للفوز على الجزائر بلدغة قاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عماد متعب، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، هدفاً لا ينسى في مثل هذا اليوم 14 نوفمبر 2009، حينما تمكن المنتخب المصرى من تقديم واحدة من أروع مبارياته على مدار التاريخ عندما فاز على نظيره الجزائرى بهدفين دون رد فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 ليعلن وصوله لمباراة فاصلة مع محاربى الصحراء لحجز تذكرة التأهل للمونديال التى فقدها فى النهاية بهدف عنتر يحيى.

فحينما كان عشرات الآلاف من المشجعين المصريين يستعدون لمغادرة استاد القاهرة حُزنًا على ضياع فرصة التأهل إلى مونديال 2010، كان مهاجم المنتخب عماد متعب يتراجع خطوتين ويرتقى ليسجل برأسه هدفًا لن ينساه التاريخ.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.