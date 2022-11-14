شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. زياد السيسى نجم الجيل فى السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبدو أن طموح بطل السلاح زياد السيسى مكنه من أن يصبح نجم الجيل فى منافسات سلاح السيف فى ظل تطوير أدائه يوما عن يوم لاقتناص الذهب فى المحافل العالمية.

وتوج زياد السيسي، لاعب المنتخب المصري للسلاح، ببرونزية تاريخية فى منافسات كأس العالم لسلاح السيف رجال، والتي تستضيفها الجزائر.

وكان اللاعب قد خسر في مباراة الدور قبل النهائى أمام لاعب جورجيا صاندرو بزادزي المصنف الثاني عالميًا بنتيجة 15-13، ليحقق برونزية عالمية لأول مرة في تاريخ سلاح السيف المصري بمنافسات كأس العالم.

كما توج زياد السيسي بالميدالية الذهبية فى منافسات سلاح السابر بعد الفوز على بطل إيطاليا 15/ 8 فى دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب زياد السيسى كالتالى :