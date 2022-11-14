شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة محمد تتوج ببطولة رود أيلاند للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية فريدة محمد ببطولة رود أيلاند المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 20 ألف دولار.

وفازت فريدة محمد فى المباراة النهائية على منافستها الأمريكية مارينا سيتفانوني بنتيجة 3ـ 0 في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-9, 20-18.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات، وحافظ البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة على صدارة التصنيف العالمى للأسبوع الرابع على التوإلى، فيما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارتها لتصنيف السيدات بعد تتويجها ببطولة أمريكا فى النسخة الأخيرة.

حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارتها للتصنيف العالمى للسيدات، فيما استقرت نور الشربينى لاعبة سبورتنج بالمركز الثانى بعدما حصدت وصافة بطولة أمريكا وبطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، واستمرت هانيا الحمامى لاعبة دجلة فى المركز الثالث، واحتفظت نور الطيب بتواجدها فى المركز السادس وتليها روان العربى فى المركز السابع، وسلمى هانى فى المركز العاشر.