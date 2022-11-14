شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض مرانه اليوم فى الكويت بكامل نجومه استعدادا لبلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، مرانه اليوم الاثنين بكامل نجومه بعد وصول المحترفين للكويت استعداداً لودية بلجيكا.

وانضم تريزيجيه لمعسكر الفراعنة بالقاهرة، قبل أن يلحق بالبعثة أمس كل من طارق حامد وأحمد حجازى ثنائي اتحاد جدة السعودي.

ويصل اليوم باقي اللاعبين المحترفين للكويت، وهم محمد النني ومحمد صلاح وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد، فيما ما زال الغموض يسيطر على مصير عمر مرموش الذى تعرض للإصابة فى الدوري الألماني قبل يومين.

وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم: في حراسه المرمى :محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه ، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا- عمر مرموش -مصطفي محمد.

بينما تم استبعاد 12 لاعبا هم: محمود جاد – عبد الله جمعه – حسام عبد المجيد – باهر المحمدي – مروان عطيه – عمرو عماد السيسي – أحمد عبد القادر – مصطفى ذكي “زيكو”- مروان حمدي – محمد شريف – أحمد ياسر ريان.