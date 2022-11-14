"خيبة أمل".. رد فعل مانشستر يونايتد على تصريحات رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

أظهرت غرفة ملابس نادي مانشستر يونايتد، أول رد فعل لها على التصريحات الهجومية التي أدلى بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في حوار نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا، عاد إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

وأشار موقع "givemesport" الإنجليزي، إلى أن المدرب الهولندي إيريك تين هاج، بدا محبطًا، كما شعر اللاعبون في مانشستر يونايتد، بخيبة أمل، بسبب ما قاله كريستيانو رونالدو.

وأوضح أن توقيت حديث كريستيانو رونالدو، بعد الفوز على فولهام (2-1) في الدوري الإنجليزي، هو أكثر ما أزعج المسئولين في مانشستر يونايتد.

وشدد على أن إدارة مانشستر يونايتد بصدد النظر في الخيارات المتاحة لديها بشأن مستقبل رونالدو، موضحًا أن كل الأمور أصبحت واردة الآن، بعد تصريحات اللاعب البرتغالي.

وتغيب رونالدو عن مباراة مانشستر يونايتد أمام فولهام، بعدما أبلغ إيريك تين هاج، بأنه يشعر بالمرض.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، أكد في تصريحاته الأخيرة أنه لا يحترم تين هاج، في ظل أن المدرب الهولندي لا يكن له احترامًا، مضيفًا أنه شعر بالخيانة في مانشستر يونايتد، كما يرى أن النادي يسير في طريق غير صحيح.