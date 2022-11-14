شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير الوديات والمعسكر فى جلسة مع كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، لوضع برنامج الفريق خلال الـ12 يوماً المقبلة، وحتى مواجهة المقاولون العرب فى ربع نهائي كأس مصر، ويناقش مسئولو الأهلى فكرة إقامة مباراة ودية أو أكثر خلال هذه المرحلة، بجانب حسم موقف المعسكر المغلق لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لعودة الدورى والمنافسات المحلية.

ويرغب كولر ومعاونوه فى إعادة تأهيل لاعبى الأهلى فنياً وبدنياً حتى لا يتأثر الفريق بطول فترة التوقف.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة، 9 نقاط بعد الفوز في أول 3 جولات من البطولة.

وستكون أول مباراة رسمية للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجارى أمام المقاولون العرب فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وتوقف الدورى المصرى فى الفترة الحالية بسبب التوقف الدولى التى تسبق كأس العالم 2022 والتى تستضيفها قطر، كما يخوض منتخبنا الوطنى مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى.