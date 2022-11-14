شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين فى مهمة الحسم أمام المغرب اليوم بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، فى الرابعة والنصف مساء اليوم، نظيره المغربى فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 سنة.

ويمتلك منتخب مصر للناشئين، بقيادة محمد وهبة، 3 نقاط بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، بينما تتصدر المغرب برصيد 6 نقاط، وليبيا فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتونس فى المركز الأخير دون رصيد.

وحقق منتخب مصر الفوز على تونس بثلاثية مقابل هدف، وخسر قبلها أمام ليبيا بهدفين مقابل هدف، ويسعى الفراعنة الصغار للفوز للتأهل لأمم أفريقيا.

وتحسم المواجهات المباشرة المتأهل من التصفيات فى حال تساوي النقاط بين فريقين، بينما فارق الأهداف سيحسم المتأهل فى حال تساوى 3 فرق فى النقاط.