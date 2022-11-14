شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف وعبد القادر ينتظمان فى مران الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الثنائى محمد شريف وأحمد عبد القادر لاعبا النادى الأهلى فى مران المارد الأحمر اليوم، الاثنين، بعد استبعادهما من القائمة الأخيرة لمنتخب مصر والتى تستعد لمواجهة بلجيكا ودياً.

وكان جهاز الكرة بالأهلى قد منح شريف وعبد القادر راحة السبت والأحد حتى يخوض الثنائى التدريبات اليومية برفقة زملائهما استعداداً لمواجهة المقاولون العرب فى ربع نهائي كأس مصر.

وستكون أول مباراة رسمية للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجارى أمام المقاولون العرب فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وتوقف الدورى المصرى فى الفترة الحالية بسبب فترة التوقف الدولى التى تسبق كأس العالم 2022 والتى تستضيفها قطر، كما يخوض منتخبنا الوطنى مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى.