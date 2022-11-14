شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ فترة إعداد مصغرة ويعود للتدريبات استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني، لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 4 أيام، حيث حصل الفريق على راحة من الخميس الماضي على أن يعودوا اليوم للتدريبات بشكل طبيعي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصرى فى 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر، ثم مواجهة المصري مرة أخرى في بطولة الدوري فى نفس الأسبوع. ويحتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.

في السياق ذاته، تستغل إدارة الكرة بنادى الزمالك النقص العددي الموجود فى صفوف الزمالك حاليا ما بين غيابات للإصابات أو الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى، لعرض عدد من المواهب الشابة الجديدة على البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لمشاركتهم فى التدريبات على أمل الاعتماد عليهم فى المرحلة المقبلة، بعد نجاح تجربة سيد عبد الله نيمار ويوسف أسامة نبيه وحسام عبد المجيد وسيف فاروق جعفر.

وسبق وصعد فيريرا عددًا من اللاعبين الشباب لصفوف الفريق الأول فى الفترة الأخيرة، مثل حاتم سكر الذى تواجد فى تدريبات الفريق لتعويض أحمد فتوح الذى تعرض للإصابة.