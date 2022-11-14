شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مصرياً يستعدون لخوض منافسات بطولة سنغافورة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً، الثلاثاء، منافسات بطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، والمقرر إقامتها فى الفترة بين 15 إلى 20 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وهو ما يضعها بفئة البطولات الذهبية.

ويخوض منافسات البطولة 6 لاعبين مصريين و6 لاعبات، وجاءت أسماء الـ 12 مصرياً المشاركين فى البطولة كالتالي:

في منافسات الرجال: مصطفى السيرتي، فارس الدسوقي، محمد الشربيني، طارق مؤمن، مازن هشام، مصطفى عسل.

في منافسات السيدات: نادين شاهين، مريم متولي، سنا إبراهيم، سلمى هاني، روان العربي، نور الطيب.

وكانت رابطة المحترفين للاسكواش قد أعلنت انسحاب علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش من بطولة سنغافورة المفتوحة، بسبب عدم تعافيه حتى الآن من إصابة الركبة التي تعرض لها فى بطولة أمريكا المفتوحة الشهر الماضي، ما أجبره على الانسحاب من المباراة النهائية أمام دييجو إلياس بعد نقطتين فقط.