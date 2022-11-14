شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتوجه إلى المغرب اليوم لمواجهة أسود الأطلسى فى وديتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة المنتخب الأولمبى اليوم، الإثنين، إلى الرباط؛ لخوض مباراتين وديتين أمام المغرب يومى 17 و20 نوفمبر الجارى، ويرأس البعثة محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وسبق البعثة إلى الرباط محمود حرب، المدير الإداري؛ للترتيب لاستقبالها والتجهيز للمباراتين والاطمئنان على الإقامة والإعاشة.

وتقرر خوض المنتخب الأولمبى لكرة القدم مباراتين وديتين مع نظيره المغربي يومي 17 و20 نوفمبر الجاري، ضمن استعدادات المنتخب للقاء زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي كلا من: البرازيلي ميكالى المدير الفنى ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإداري وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي والدكتور صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي وعمرو سليمان الإداري وعيد سليمان مسئول المهمات.

تجدر الإشارة إلى أن مباراتى زامبيا تقاما خلال شهر مارس، بينما تنطلق أمم أفريقيا في شهر يونيو بالمغرب ويتأهل منها الثلاثة منتخبات الأوائل الى الأولمبياد مباشرة بينما يلعب الرابع ملحق مع نظيره من آسيا.