شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع برنامجا لتأهيل باهر المحمدى بسبب العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مجدى الباز، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاسماعيلى، برنامج تأهيلى لباهر المحمدى قائد الفريق بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة، وذلك لتجهيزه للمباريات المقبلة مع الدراويش.

وكان اللاعب قد تعرض لشد فى العضلة الضامة خلال وجوده بمعسكر منتخب مصر الحالي استعدادًا لملاقاة بلجيكا ضمن الأجندة الدولية.

وكان الجهاز الفني للفراعنة، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد ضم ممثلا وحيدا عن الإسماعيلي فى المعسكر الذى سيقام على فترتين من يوم 7 حتى 18 نوفمبر الجاري، قبل أن يغادر القائمة النهائية للإصابة قبيل ساعات من السفر إلى دولة الكويت.

يذكر أن الإسماعيلي فاز مؤخراً على الرباط والأنوار البورسعيدي بهدفين نظيفين ومصر للتأمين بهدفين مقابل هدف، خلال المباراتين الوديتين استعداداً لاستكمال مشوار الفريق المحلي وخوض النسخة الثانية من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.