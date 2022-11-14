شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز اللاعبين المتوقع تصعيدهم لتدريبات الفريق الأول بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تصعيد عدد من اللاعبين الشباب للتدرب مع الفريق الأول، بدءا من اليوم الإثنين، بعد انتهاء فترة الراحة واستئناف التدريبات الجماعية، استعدادا للمنافسات القادمة من عمر الدوري.

وينوي الجهاز الفني للأهلي تصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب واللاعبين البعيدين عن المشاركة مثل محمد محمود وزياد طارق وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان وشادي رضوان وعبد الرحمن مانو وحمدي ياسر ومحمد حمدي ومحمد أحمد شرقية.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم بعد 5 أيام راحة، ضمن برنامج الإعداد المعد من قبل مارسيل كولر.

ويواجه الأهلي نقصا عدديا بسبب تواجد عدد كبير من لاعبيه في صفوف المنتخبين الأول والأولمبي، أبرزهم: محمد الشناوي وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة مع المنتخب الأول، وحمزة علاء، محمد أشرف، محمد مغربي، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا مع المنتخب الأولمبي بخلاف اللاعبين المنضمين لمنتخب الشباب.