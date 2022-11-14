بعد جولة شملت 54 دولة.. النسخة الأصلية من كأس العالم تصل إلى قطر

وصل مُجسم كأس العالم لكرة القدم إلى قطر، اليوم الأحد، بعد جولة ترويجية استمرت 6 أشهر وشملت 54 دولة.



وزارت النسخة الأصلية لكأس العالم، خلال جولتها العالمية التي انطلقت من دبي بالإمارات في مايو/أيار الماضي، جميع الدول المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ودولا أخرى، في تقليد بدأ للمرة الأولى عام 2006.



ومثلت الجولة الترويجية فرصة للجماهير من أجل مشاهدة كأس العالم الأصلية التي سيتنافس عليها 32 منتخبا بدءا من الأحد المقبل، ويتوج بها المنتخب الفائز في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر/كانون الأول، في اليوم الوطني للدولة المستضيفة.



والكأس مصنوعة من الذهب الخالص، ويبلغ وزنها 6.142 كيلوغرامات، منقوش على سطحها صورة لشخصين يحملان الكرة الأرضية عاليا، ويرجع تصميمها إلى عام 1974.



ووفقا لقواعد الفيفا، يحق للأبطال السابقين ورؤساء الدول فقط لمس الكأس التي يحتفظ بها المنتخب المُتوج بشكل مؤقت، على أن يحصل لاحقا على نسخة مطلية بالذهب وتحمل نقوش علم البطولة والدول المضيفة والفريق الفائز، وتسمى نسخة البطل، في حين تعود النسخة الأصلية المصنوعة من الذهب الخالص إلى الفيفا.



وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم بداية من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتنطلق البطولة بالمباراة الافتتاحية بين منتخبي البلد المضيف والإكوادور على ملعب البيت في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.



(وكالات)