شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر ينهى أفراح الكونفدرالية استعداداً لمواجهة أسوان فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، على هامش التدريبات استعداداً لمواجهة أسوان فى الدوري العام، وطالب على ماهر اللاعبين بضرورة إغلاق ملف الكونفدرالية استعداداً لاستئناف مباريات الدورى العام، والتركيز على مواصلة النتائج الجيدة.

وعاد فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، لاستئناف تدريباته، الأحد، بعد انتهاء فترة الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين لمدة 3 أيام، عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر صفحة كأس الكونفدرالية الأفريقية مؤقتا، بعدما التأهل إلى دور المجموعات عقب الفوز على أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل بهدف لمثله في مباراتى الذهاب والإياب بدور الـ 32 التكميلي.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة أسوان 23 نوفمبر الجارى، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف واستئناف مباريات الدوري العام، واستهل فيوتشر مشواره بالدوري، بالفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين ثم التعادل سلبيا مع المقاولون العرب، ليحتل المركز السابع حاليا في جدول مسابقة الدوري العام، ويتبقى له مباراة مؤجلة.