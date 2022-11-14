شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن أيمن الرمادى المدير الفنى الجديد لفريق أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مقر نادي أسوان اليوم، الأحد، أيمن الرمادى المدير الفني الجديد لزهرة الجنوب، والذى تولى المسئولية خلفا لربيع ياسين.

ويعد أيمن الرمادي أحد أبرز المدربين المصريين فى الدوري الإماراتي، وخاض العديد من التجارب التدريبية لأكثر من عشرين عاماً على مستوى الدورى الإماراتي، وله تجربة ناجحة فى تدريب الظفار العمانى لعامين متتاليين.

وتوج الرمادى بجائزة أفضل مدرب محترف عدة مرات، خلال مسيرته التدريبية، ولعب الرمادى لعدة أندية مصرية، أبرزها المقاولون العرب والقناة وأسوان حتى تعرض للإصابة المفاجئة بقطع فى الرباط الصليبي عام 1994، وقرر حينها الاعتزال، والاتجاه إلى التدريب بعد حصوله على عدد من الدورات التدريبية.

* لعب لأندية الفيوم ودمياط وأسوان والقناة والمقاولون العرب * اعتزل كرة القدم عام 1991 إثر إصابته فى الرباط الصليبي. * عمل ما يقرب من 15 عاما في الإمارات وتنقل بين العديد من الأندية أبرزها الشارقة واتحاد كلباء وعجمان. * تأهل بفريق دبي 3 مرات إلى دوري المحترفين الإماراتي، وكذلك والظفرة والشارقة واتحاد كلباء، وعجمان. * استمر فى تدريب عجمان 5 مواسم متتالية وقدم مستويات مميزة مع الفريق. * وصل بفريق دبي إلى دور الـ8 في كأس الإمارات لأول مرة في تاريخ النادي. * تولى مهمة تدريب الظفرة الإماراتي عام 2008 وجمع 25 نقطة من 15 مباراة وضمن بقاء الفريق بالدوري.

ونرصد أبرز 7 معلومات عن المدرب فى السطور التالية..