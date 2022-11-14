شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينتظر قرار كولر لفتح التفاوض مع "مارسينيو" من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو النادي الأهلي قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، بشأن إعادة فتح ملف التفاوض مع البرازيلي مارسيني ودا سيلفا لاعب كاواسكي الياباني، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما كان قريبا من الانتقال للقلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الماضي، لولا الاختلاف على بعض الأمور المالية.

وأحال مسئولو النادي الأهلي ملف التفاوض مع أي لاعب جديد، سواء كان محليا أو أجنبيا، إلى كولر؛ لتحديد احتياجاته من الصفقات الجديدة.

وسبق أن تفاوض الأهلي مع مارسينيو في الصيف الماضي ودخل في مفاوضات متقدمة مع اللاعب وناديه، ولكن الاختلاف على قيمة الصفقة وطريقة سدادها تسبب في تعطل الصفقة وتأجيل حسمها، بخلاف تمسك النادي الياباني بجهود اللاعب البرازيلي؛ بسبب منافسته على لقب الدوري الياباني.

واكتفى الأهلي بإبرام ثلاث صفقات في الميركاتو الصيفي، وهم البرازيلي برونو سافيو وشادي حسين ومصطفى سعد.