شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه سيراميكا فى رابع وديات معسكر القاهرة استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادي المصري اليوم الاثنين، رابع تجاربه الودية فى معسكره المقام حالياً بالقاهرة، عندما يلتقى فريق سيراميكا، فى اللقاء الودى الذي يجمع الفريقين استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام، كما يستعد النادي المصرى لمواجهة الزمالك فى ربع نهائي كأس مصر في اللقاء المقرر له 26 نوفمبر الجارى.

وخاض النادى المصرى 3 مباريات ودية خلال معسكره المقام حالياً بالقاهرة، خسر الأولى أمام فريق القناة بهدف نظيف، وفاز فى الثانية على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل مع حرس الحدود بدون أهداف.

وانتظم ثنائي النادي المصري، مروان حمدي ومحمود جاد، فى معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام، ومواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، وذلك بعد استبعادهما من القائمة النهائية لمنتخب الفراعنة، التي تستعد لمواجهة بلجيكا في اللقاء الودي المقرر له 18 نوفمبر الجاري.

وشهد مران المصري مشاركة 6 لاعبين من فريق الشباب، هم: مصطفى أيمن، لاعب خط وسط فريق "1999"، عمرو المرسي مهاجم فريق "2001"، أحمد شداد لاعب خط وسط فريق "2002"، أحمد جوهر ظهير أيسر فريق "2002"، عبد السلام العربي ظهير أيمن فريق "2002"، إبراهيم سعيد لاعب خط وسط فريق "2003".

من ناحية أخرى، اطمأن الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال، على جاهزية أحمد مسعود حارس مرمى الفريق، والذى شارك فى المباراة الودية التى جمعت المصرى والداخلية فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى العام، وانتهت بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.