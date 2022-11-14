شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر اليوم بوصول صلاح ومصطفى محمد قبل مواجهة بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتمل اليوم، الاثنين، القوة الضاربة لمنتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، استعداداً لمواجهة بلجيكا وديا بالكويت الجمعة المقبل، ويصل اليوم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسى.

وكان الرباعى تريزيجيه وأحمد حجازى وطارق حامد ومحمد الننى قد انضموا للمنتخب خلال الساعات الأخيرة، على أن تتضح الصورة بشأن انضمام عمر مرموش عقب ظهور نتيجة الأشعة التى خضع لها بمعرفة ناديه فولفسبورج الألمانى.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى الكويت أمس، الأحد، استعداداً لخوض المباراة المرتقبة، وتضم البعثة فى حراسه المرمى: محمد الشناوي – احمد الشناوي- محمد عواد، وخط الدفاع :عمر جابر- اكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -اسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وخط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- امام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا- عمر مرموش -مصطفي محمد.