شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد عمر مرموش عن ودية منتخب مصر أمام بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد استبعاد عمر مرموش، لاعب فولفسبورج، من قائمة منتخب مصر، بعد الإصابة التي تعرض لها مع ناديه وصعوبة لحاقه بودية منتخب مصر أمام بلجيكا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالكويت.

وخرج عمر مرموش من مباراة فريقه فولفسبورج أمام هوفنهايم مصابا، بعدما تعرض لكدمة فى الظهر أثناء التحام هوائى على الكرة وسقط مصابا فى الدقيقة السابعة.

ودخل الجهاز الطبي لعلاج لاعب منتخب مصر، وخرج وبدا أنه سيتم استبداله، لكن عاد مرموش فجأة، ووضح عليه عدم القدرة على السير بشكل جيد، وسقط بعدها مرموش ودخل الجهاز الطبي ليرافقه إلى خارج الملعب ويتم استبداله.

وكان روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قد ضم مرموش لقائمة المنتخب المسافرة إلى الكويت لملاقاة بلجيكا فى الـ18 من شهر نوفمبر الجارى.