شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مثيرة فى مظاليم بحرى والإسكندرية بعد العودة من التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود منافسات دورى القسم الثانى للمجموعة الثالثة لأندية بحري والإسكندرية من جديد بعد توقف 14 يوما بمواجهات قوية، حيث يلتقى كفر الشيخ مع نبروه، ويواجه طنطا فريق المجد ويستضيف دكرنس فريق هلال مطروح.

وفى مواجهة قوية يلعب أبو قير للأسمدة مع فريق المنصورة المتصدر، بينما يلتقى بايونيرز بملعب شربين مع البلدية.. ويواجه الأوليمبى بملعبه فريق المصري بالسلوم للزحف نحو القمة المفقودة أملا فى تعثر المنصورة، ويلتقى سبورتنج المكافح مع جمهورية شبين ويستضيف الحمام فريق بروكسى.

ويتصدر فريق المنصوره قمة المجموعة الثالثة لأندية بحرى والإسكندرية بالمظاليم بعد انتهاء الأسبوع الرابع برصيد 10 نقاط بدون هزيمة ويسعى للحفاظ على سجله للحفاظ على الصدارة وتحقيق حلم الصعود.

وتتصدر المنصورة ترتيب المجموعة، يليه الأوليمبي و بروكسي وأبو قير والمجد السكندري برصيد 7 نقاط، ثم دكرنس وسبورتنج 6 نقاط، ثم البلدية وطنطا ونبروة برصيد 5 نقاط، وهلال مطروح وكفر الشيخ برصيد 4 نقاط، وجمهوريه شبين والحمام برصيد 3 نقاط، وبايونيرز برصيد نقطتين، وأخيرا المصري بالسلوم برصيد نقطة واحدة.