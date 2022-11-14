شكرا لقرائتكم خبر عن منسق المنتخب: الننى وكوكا لم يشاركا فى المران وإقبال على تذاكر لقاء مصر وبلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، أن أحمد حسن كوكا ومحمد النني، لاعبي منتخب مصر، لم يشاركوا في مران الفراعنة الأول الذي أقيم مساء الأحد.

وقال مراد، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: يصل الإثنين محمد صلاح ومصطفى محمد وتكتمل صفوف المنتخب، مشيرا إلى أن محمد غرابة وشعبان بسطاوي سيكونان في استقبال محمد صلاح بمطار الكويت، وهناك اهتمام إعلامي وجماهيري بالمنتخب المصري والجماهير هنا تسأل عن صلاح.

وشدد على أن الاستقبال من قبل الأشقاء الكويتيين كان جيدا، وكان هناك اهتمام إعلامي بوصول بعثة منتخب مصر للأراضي الكويتية.

وأوضح مراد أن التذاكر عليها إقبال جيد من أجل حضور مباراة منتخب مصر ضد بلجيكا، وتم وضع صور لاعبي منتخب مصر في الشوارع الكويتية.

وأضاف أن التدريب الثاني للمنتخب في الكويت سيقام في الخامسة مساء الإثنين بتوقيت القاهرة.