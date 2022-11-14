شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو: فترة توقف الدورى مفيدة للإسماعيلى وأثق فى تقديم موسم جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للإسماعيلى، كواليس التعاقد مع إدارة الدراويش لتدريب الفريق، موضحا أنه عندما تحدثوا معه كان جاهزا للموافقة على العرض؛ لأنه يعلم قيمة الإسماعيلى وجماهيرته الكبيرة، فضلاً عن أنه يحب مصر والعمل فيها.

وقال جاريدو، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة "on time sports 2": إنه لا بد من العمل حتى يستطيع بناء فريق، ولكن فترة الإعداد لم تسعفه جيدا للتعرف على اللاعبين، موضحا أنهم كانوا أفضل من الأهلى في افتتاحية الدورى، ولكنهم لم يتعافوا من الهزيمة، وتلقوا خسارة مفاجئة أمام غزل المحلة.

وأوضح المدير الفني للإسماعيلى أن فترة التوقف الدولى الحالية ستكون مفيدة بالنسبة لهم من أجل التعرف أكثر على اللاعبين وتقييم مدى جودتهم، وكشف مهاراتهم ومنح آخرين الفرصة في المباريات الودية، مؤكدا أن الفريق سيتحسن مستواه وسيخوض موسما جيدا، لافتا إلى أن اللاعبين يتدربون بشكل جيد ويؤدون ما عليهم، والفرصة ما زالت أمامهم لتصحيح الأوضاع.

وأشار جاريدو إلى أنه لا يعتمد على الأسماء في الفريق، ولكن يمنح الفرصة لمن يجتهد أكثر، خصوصا أن جميع اللاعبين سواسية بالنسبة له، موضحا أن صالح جمعة وباسم مرسي لاعبان جيدان والحالة البدنية لهم ممتازة ويعرفهم منذ فترة، وسيتطور مستواهم خلال الفترة المقبلة.

وتحدث جاريدو عن أزمة عبد الرحمن مجدى ورغبته في الرحيل عن الإسماعيلى كما يثار، مؤكدا أنه لاعب جيد وصاحب موهبة كبير ومن أفضل اللاعبين في الدورى المصري، مشيرا إلى أنه كمدير فنى مسئول عن تنسيق الأمور داخل الفريق.

واختتم تصريحاته عن فترة عمله سابقا بالنادى الأهلى قائلا: "فترتى مع الأهلى تختلف عن الوقت الحالي؛ لأن الأحمر أفضل الآن من النواحى المالية ويملك قائمة قوية من اللاعبين عندما كنت موجودا في الأهلى جهزت مجموعة من اللاعبين وعلى رأسها محمد هانى ورمضان صبحى".