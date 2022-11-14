شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير من مصر وسوريا والكويت تحيط بفندق إقامة المنتخب قبل مواجهة بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

احتشد عشرات الجماهير من مصر وسوريا والكويت في محيط فندق اقامة المنتخب الوطني الأول بالكويت في محاولة منهم لالتقاط صور تذكارية مع لاعبي الفراعنة.

وحاولت الجماهير التواجد قرب الفندق لرصد اللاعبين أثناء دخولهم وخروجهم من الفندق لأداء التدريبات، لكن فيتوريا كان اتخذ احتياطاته وحول الفندق لثكنة عسكرية ممنوع الاقتراب منها.

وفرض المدير الفني للمنتخب الوطني سرية كبيرة على فندق إقامة المنتخب بالكويت قبل مواجهة بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر.

ويسعى فيتوريا لتوفير حماية كاملة للاعبين في مقر الإقامة والمعسكر، بما يساهم في زيادة تركيز اللاعبين قبل مواجهة المنتخب البلجيكي التي تمثل اختبارا وتحديا قويا للاعبين والجهاز الفني.

وحرص فيتوريا على عزل اللاعبين في مقر الإقامة ومنع الزيارات والتقاط الصور التذكارية مع الجماهير، وطالب جهازه المعاون باعداد تقارير يومية عن برنامج الإقامة.

ووصلت ظهر الأحد بعثة منتخب مصر بقيادة البرتغالى روي فيتوريا إلى دولة الكويت بعد رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات، استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا وديًا يوم 18 نوفمبر الجاري.