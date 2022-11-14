رسميًا.. غياب عمر مرموش عن ودية بلجيكا بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأكد استبعاد عمر مرموش لاعب فولفسبورج من قائمة منتخب مصر بعد الإصابة التي تعرض لها مع ناديه و صعوبة لحاقه بودية منتخب مصر أمام بلجيكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالكويت.

وتعرض اللاعب الدولي عمر مرموش، المحترف في صفوف فريق فولفسبورج الألماني، للإصابة خلال مشاركته أمام هوفنهايم في الجولة الـ 15 للدوري الألماني

وفي الدقيقة10 ، تعرض اللاعب عمر مرموش لإصابة خرج على إثرها من أرض الملعب لتلقي العلاج، لكنه عاد بعد ذلك لاستكمال اللقاء، لكن بعد دقائق من دخوله خرج مرموش مرة ثانية مصابًا.

وقرر مدرب فولفسبورج اجراء تبديل اضطراراي بخروج عمر مرموش في الدقيقة 12 ليدخل بدلا منه ماتياس سفاننبرج

وفي سياق متصل، خاض منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته باستاد نادي الكويت في إطار الاستعداد لودية بلجيكا.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب بلجيكا في ١٨ نوفمبر الجاري بالكويت.وشهد مران منتخب مصر مشاركة ١٩ لاعب لحين وصول الخماسي المحترف لإكتمال الصفوف.

وانضم الثنائي محمد النني المحترف بصفوف فريق أرسنال الإنجليزي وأحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور التركي لصفوف معسكر منتخب مصر.

جدير بالذكر أن الثنائي طارق حامد وأحمد حجازي انضما في وقت سابق اليوم الأحد، لمعسكر منتخب مصر.