رونالدو يتحدث عن تعرضه للخيانة في مانشستر يونايتد.. ورأيه في المدرب تين هاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وصف البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، الفترة التي يعيشها حاليا مع ناديه بالأصعب في حياته على الصعيدين المهني والشخصي.

وقال رونالدو خلال مقابلة مع بيرس مورجان نشرت عبر صحيفة "the sun"، إنه يشعر "بالخيانة" من الطريقة التي عومل بها من قبل مانشستر يونايتد ، ومنزعجًا من أنه أصبح "كبش فداء" يُلقى باللوم عليه في كل ما حدث بشكل خاطئ في النادي، ويعتقد أنه يتم إجباره الآن للرحيل.

وعن فترة تولي رالف رانجنيك مهمة تدريب مانشستر يونايتد علق النجم البرتغالي قائلا:" "إذا لم تكن مدربًا، فكيف ستصبح قائدا لمانشستر يونايتد؟ لم أسمع به من قبل ".

وعن المدرب الحالي الهولندي تين هاج، الذي أوقف رونالدو الشهر الماضي لرفضه المشاركة كبديل في اللحظة الأخيرة أمام توتنهام ، قال قائد منتخب البرتغال: "أنا لا أحترمه لأنه لا يظهر لي أي احترام. إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك أبدًا ".

أما بالنسبة لبعض أكثر منتقديه صخبًا، مثل زميله السابق الإنجليزي واين روني الذي هاجم رونالدو علنًا لأشهر وحث يونايتد على التخلص منه رد قائلا:" لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة، ربما لأنه أنهى مسيرته وما زلت ألعب بمستوى عالٍ ".

وتابع:" كبار المسؤولين التنفيذيين في أولد ترافورد شككوا في عندما أوضحت سبب عدم قدرتي على العودة، مما جعلني أشعر "بالأذى"، فلم تكن هذه هي الطريقة التي كان من المفترض أن تنتهي بها الحكاية الخيالية".

وأوضح: "كان التقدم داخل مانشستر يونايتد منذ رحيل السير أليكس صفرا، لم أر أي تطور في النادي لم يتغير شيء منذ رحيلي عام 2009 ".

وأشار إلى أنه يشعر بخيبة أمل عندما اكتشف أنه بعد سنوات من الفشل والركود، لم يعد بإمكان يونايتد التعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم، مما يجعل فرصتهم في الفوز بالبطولات أكثر صعوبة.

واستطرد:"أعتقد أن المعجبين يجب أن يعرفوا الحقيقة، أريد الأفضل للنادي، لهذا السبب أتيت إلى مانشستر يونايتد، لدينا بعض الأشياء بالداخل التي لا تساعدنا في الوصول إلى المستوى الأعلى مثل السيتي وليفربول وحتى الآن آرسنال".