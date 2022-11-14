جاريدو يكشف الفارق بين الأهلي في فترة تواجده والآن

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي، أن فترة التوقف الحالية مميزة جدًا بالنسبة له، مشيرًا أن عبد الرحمن مجدي أحد أفضل لاعبي الدوري.

وقال جاريدو في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس": "أنا أعمل الأن لبناء فريق ولكن الوقت لم يكن كاف للإعداد وكنا أفضل من الأهلي في افتتاح الدوري، وأخذنا وقت للتعافي من خسارة الأهلي".

وأضاف: "نحن محظوظون جدًا في تلك الفترة بسبب التوقف ونحن الأن جاهزون للعودة من جديد للمباريات".

وأكمل: "إدارة النادي تبذل قصارى جهدها لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات".

وأوضح: "لدي لاعبين جيدين جدًا ولهم خبرة كبيرة في الدوري المصري، وباسم مرسي مهاجم رائع، وصالح يمتلك مهارة عالية".

وكشف: "عبد الرحمن مجدي لاعب جيد جدًا وأرى هذا في التدريبات، وأنا سعيد به وهو هام جدًا بالنسبة لي وأحد أفضل اللاعبين في الدوري المصري".

وأكد: "مستوى الدوري المصري أفضل الآن من فترتي في الأهلي، كما أن مستوى أرضيات الملاعب أصبح أفضل، مع وجود العديد من اللاعبين المميزين الجدد".

واختتم: "فترة تواجدي في الأهلي كانت مختلفة عن الأن، الأهلي أقوى ماديًا الأن، وكان هناك العديد من الاعتزالات في فترتي مثل حسام غالي وعماد متعب بينما الأن اللاعبين أعمارهم أصغر ومع كل هذا حصلت على بطولتين واكتشفت العديد من المواهب مثل رمضان صبحي وباسم علي".