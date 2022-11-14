المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف موعد انضمام صلاح لمعسكر الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، أن هناك ترقب كبير لوصول النجم محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني إلى الكويت، مشيراً إلى أنه سينضم لمعسكر الفراعنة يوم الإثنين.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري.

وقال مراد في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس ١": "محمد صلاح سينضم للمنتخب غداً، وكوكا والنني لم يشاركا في المران الأول للمنتخب".

وأضاف: "الناس مترقبة وصول محمد صلاح، وهناك دعايا كثيرة في الكويت لمباراة مصر وبلجيكا، وأيضاً لمحمد صلاح، موضوع استقبال محمد صلاح تم الترتيب له بشكل جيد".

وأكمل: "منتخب بلجيكا سيصل إلى الكويت يوم ١٥ تقريبا".

واختتم المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: "مران المنتخب غدا سيقام في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر".