مرتضى منصور يتقدم بالتعازي للشعب التركي بعد تفجيرات إسطنبول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على تقديم التعازي للشعب التركي في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع اليوم الأحد.

وكتب منصور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك":" مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور يتقدم بخالص العزاء للشعب التركي والدولة التركية في ضحايا العمل الإرهابي القــذر الذي قام به مجموعة من المجرمين اعداء الانسانية في ميدان تقسيم في العاصمة اسطنبول".

وفي وقت سابق، وقع انفجار في شارع الاستقلال، بميدان تقسيم في إسطنبول، إحدى أشهر المحافظات السياحية في تركيا، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 81 آخرين، في حادث صنفته السلطات التركية على أنه "إرهابي".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي، إن "هجومًا غادرًا بقنبلة في شارع استقلال أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين"، وأضاف "المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار بمنطقة تقسيم نتيجة عمل إرهابي".

وتابع أردوغان أنه يُشتبه في ضلوع امرأة بتنفيذ الهجوم، وقال أيضًا إنه سيبحث مع الرئيس الأميركي جو بايدن مسألة الإرهاب، حال تمكن من لقائه على هامش قمة العشرين المقرر عقدها غدًا الاثنين في مدينة بالي الإندونيسية.