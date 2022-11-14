مدرس مكسيكي استقال لأجل تشجيع منتخب بلاده في مونديال قطر

المنامة - ياسر ابراهيم - قرر فيليبي ألفاريز، وهو مدرس يعمل في مدرسة بالمكسيك، الاستقالة من وظيفته، من أجل دعم منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

وحسب صحيفة "ريفورما" المكسيكية، الأحد، فإن ألفاريز، وهو مدرس للتربية البدنية، حصل على إجازة من أجل السفر إلى قطر لحضور كأس العالم، ودعم منتخب بلاده في العرس العالمي، قبل أن يتم إبلاغه قبل أيام قليلة من قبل إدارة المدرسة، بأن إجازته باتت غير ممكنة في الوقت الحالي.



لكن على ما يبدو، أن ترتيب الأولويات لدى هذا المدرس كان مختلفا نوعا ما، كونه قرر تقديم استقالته، من أجل السفر إلى قطر وحضور منافسات مونديال 2022.



وقال ألفاريز (31 عاما)، في تصريحات نقلتها الصحيفة ذاتها: "النصيحة التي يمكنني تقديمها للأشخاص الذين لا يزالون غير مشجعين لاتخاذ مثل هكذا قرار، بأن هناك حياة واحدة وستكون هناك وظائف كثيرة، أطلب منهم تشجيع أنفسهم والاستمتاع بالحياة".



فيليبي لديه بالفعل خط سير لرحلته، حيث سيحضر ثلاث مباريات للمنتخب المكسيكي في الدور الأول، وإذا لزم الأمر، سيبقى أيضا حال تأهل منتخب بلاده للأدوار اللاحقة من المونديال.



وكشف المعلم، أنه قبل أربع سنوات، وتحديدا في مونديال روسيا 2018، حصل على إذن بالسفر، وهو أمر رُفض في هذه المناسبة، لكنه قرر ترك عمله من أجل التواجد في كأس العالم من جديد.



(العربي الجديد)