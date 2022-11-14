الامارات | «يد الشارقة» بطلاً لـ «كأس الإمارات» للمرة الخامسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق اليد في نادي الشارقة بطلاً لمسابقة «كأس الإمارات»، للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه أمس على الجزيرة بنتيجة (24-21)، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي النصر في دبي.

وأضاف الشارقة لقبه الثاني في الموسم الحالي، عقب تتويجه الشهر الماضي بكأس «السوبر الإماراتي»، كما أضاف لقبه الخامس في «كاس الإمارات»، عقب تتويجه باللقب مواسم 2008-2009، و2016-2017 و2017-2018 و2018 -2019، فيما حرم الجزيرة من إضافة لقبه الرابع في المسابقة، بعد أن توج «فخر أبوظبي» بلقبي النسختين الأولى والثاني مواسم 2003-2004 و2004-2005، والانتظار حتى موسم 2009-2010 لإضافة لقبه الثالث.

وعقب انتهاء المنافسات، توج رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد نبيل عاشور، ومدير إدارة الشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز الحصان، ورئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد فاضل بن علي النمر، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد، فريق الجزيرة بالميداليات الفضية، والشارقة بالذهبية وكأس البطولة في نسختها الـ19.

وعلّق المدير الفني للشارقة، الجزائري سفيان حيواني، على إضافة «الملك» للقبه الثاني على التوالي في الموسم الحالي، بقوله في تصريحات صحافية، إن «لقبي (السوبر) و(كأس الإمارات) خير حافز للفريق قبل انطلاقة بطولة الدوري التي بها الفريق على مدار المواسم الستة الماضية».