الامارات | المهيري يتصدر في افتتاح البطولة السادسة لـ «رماية الأطباق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفرد يحيى المهيري بصدارة اليوم الافتتاحي للبطولة السادسة لرماية الأطباق من الحفرة «تراب»، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرماية على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف. وجمع المهيري في الجولات الثلاث 70 من أصل 75 طبقاً، واحتل الرامي سيف الشامسي المركز الثاني (68 طبقاً)، تبعه أحمد الحمادي ومشعل البناي برصيد 66 طبقاً لكل منهما، ثم وليد العرياني (65 طبقاً)، وظاهر العرياني (63 طبقاً).

وفي منافسات أصحاب الهمم، تصدر اليوم الأول الرامي الكويتي فلاح الهاجري برصيد 60 طبقاً، تلاه محمد هاشل الحبسي (57 طبقاً)، ومحمد علي الهاشمي (55 طبقاً)، ثم سيف هلال الحميري (50 طبقاً)، وسعيد صلهام المزروعي (45 طبقاً). واحتلت فاطمة مبارك المركز الأول لبطولة السيدات، تبعتها في المركز الثاني عائشة بنت حاتم. وتستكمل المنافسات برماية 50 طبقاً على جولتين قبل إسدال الستار على منافسات البطولة.